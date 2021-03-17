Japonya’nın ticaret açığı şubatta 1,9 milyar dolar oldu

Japonya Finans Bakanlığı, şubat ayına ait dış ticaret verilerini açıkladı. Verilere göre, Şubat ayında Japonya’nın ihracatı yüzde 4,5 azalarak, 6,04 trilyon yene geriledi. Piyasa beklentisi ihracatın yüzde 0,8 azalmasıydı. Japonya’nın ihracatı ocak ayında yüzde 6,4 artmıştı.

Ülkenin ithalatı ise aynı dönemde yüzde 11,8 arttı ve 5,8 trilyon yene ulaştı. Piyasa beklentisi yüzde 11,8 artış görülmesiyle. Ülkenin ithalatı ocak ayında yüzde 9,5 azalmıştı.

Japonya’nın Çin’e yaptığı ihracat şubatta yüzde 3,4 artışla 1,2 trilyon yene, Çin’den yapılan ithalatı ise yüzde 114,5 artışla 1,44 yene yükseldi.