Japonya'nın ticaret dengesi kasımda 366,77 milyar yen fazla verdi
Japonya'nın ticaret fazlası kasımda, ithalatta görülen düşüş etkisiyle 366,77 milyar yen fazla verdi.
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Japonya Maliye Bakanlığı verilerine göre kasım ayında Japonya'nın ticaret dengesi 366,77 milyar yen fazla verdi, yıllık bazda ihracat yüzde 4,2, ithalat yüzde 11,1 azaldı.
Japonya'nın ticaret dengesi bir önceki yılın aynı ayında 88,38 milyar yen açık vermişti.
Ülkenin ihracatı kasımda yıllık yüzde 4,2 düşüşle 6,11 trilyon yene gerilerken, ithalatı yıllık yüzde 11,1 düşüşle 4,74 trilyona geriledi.