Japonya’nın ticaret fazlası 663,7 milyar yene ulaştı

Japonya Finans Bakanlığı mart ayına ilişkin dış ticaret verilerini yayımladı. Buna göre, Japonya’nın mart ayı ticaret fazlası 663,7 yen düzeyine yükseldi.

Japonya’nın ihracatı yıllık bazda yüzde 16,1 artışla 7,4 trilyon yene, ithalatı ise yüzde 5,7 artışla 6,7 trilyon yene ulaştı.

Çin, Japoonya’nın en büyük ticari partneri olmaya mart ayında da devam ederken, Çin’in Japonya’dan ihracatı yüzde 22,4, ithalatı ise yüzde 9,8 arttı. İşlem hacmi açısından ikinci sırada yer alan ABD’de ise için rakamlar sırasıyla yüzde 4,9 ve yüzde 6,5 arttı.

Ülkede sanayi üretimi ise şubat ayında aylık bazda yüzde 2,1 azalarak 95,7 puana geriledi.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı sanayi üretimi verileri, endeksin aylık yüzde 2,1 ve yılllık yüzde 2,6 azaldığını gösterdi.

Şubat ayında, nakliyatlar aylık yüzde 1,5 ve yıllık yüzde 3,5 düşüşle 94,4 puana çekilirken, stok endeksi aylık yüzde 1 ve yıllık yüzde 9,6 düşüşle 94,3 puana geriledi.