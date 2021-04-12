Japonya'nın üretici fiyatları martta beklentileri aştı

Japonya Merkez Bankası'nın mart ayı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) bir önceki aya göre yüzde 0,8 artışla 102,1 oldu. Yıllık bazda üretici fiyatları yüzde 1 arttı.

İhracat Fiyat Endeksi, şubat ayına göre yüzde 1,1 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 artışla 101,6 oldu. İthalat Fiyat Endeksi, Mart 2020'ye göre aylık yüzde 1,7 ve yüzde 4,5 artışla 102,5 olarak açıklandı .