Japonya'nın yeni mali yıl için bütçesi 1 trilyon doları aşacak

Nikkei gazetesinin haberine göre Japon hükümetinin 1 Nisan'da başlayacak yeni mali yıl için bütçesi 1 trilyon doları aşarak rekor kıracak.

Japonya'nın yeni mali yıl için bütçesinin cari yıl için açıklanan 102,7 trilyon yeni aşarak 106 trilyon yenin üzerinde olmasını bekleyen Nikkei, bütçenin son 9 yıldır her yıl rekor bir büyüklüğe çıktığına da dikkat çekti.

Nikkei'nin haberine göre Nisan 2021 bütçesinde COVID-19 salgınının yol açtığı olağanüstü maliyetler için 5 trilyon yen rezerve de yer verilecek.

Japon hükümeti Nisan 2021'de başlayacak mali yıl için bütçe çalışmalarını Pazartesi günü sonuçlandıracak.