JCPOA toplantısı 16 Aralık'ta düzenlenecek
İran nükleer anlaşma'sı olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) toplantısının 16 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirileceği duyuruldu.
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IRNA haber ajansı, İran ile BMGK'nin 5 daimi üyesi, Almanya ve AB arasında imzalanan ve "nükleer anlaşma" olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) toplantısının Çarşamba günü gerçekleştirileceğini duyurdu.
Haberde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıya Avrupa Dış İlişkiler Hizmetleri Genel Sekreteri Helga Schmidt ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi'nin katılacağı ifade edildi.
JCPOA'nın bir önceki toplantısı 1 Eylül tarihinde gerçekleştirilmiş ve Arakçi delegelerle görüşmüştü.