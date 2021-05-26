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Jeff Bezos Amazon'daki görevini 5 Temmuz'da bırakıyor

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, üst yöneticilik (CEO) görevini 5 Temmuz'da Andy Jassy'e bırakacağını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, üst yöneticilik (CEO) görevini 5 Temmuz'da Andy Jassy'e bırakacağını açıkladı.

Bezos, Amazon'un hissedarlar toplantısında yaptığı konuşmada, Amazon'un 5 Temmuz 1994'te kurulduğunu belirterek kendisi için bu tarihin önemli olduğunu söyledi. Bezos ayrılma tarihini bu nedenle 5 Temmuz olarak seçtiğini belirtti.

Bezos'un görevinden ayrılmasından sonra Amazon'un yönetim kurulu başkanı olarak görevde kalmaya devam edeceği, şirketin üst yöneticiliğine Andy Jassy'nin geleceği açıklanmıştı.

ABD'li e-ticaret devi Amazon, 2 Şubat'ta, Bezos'un görevinden bu yılın üçüncü çeyreğinde ayrılacağını duyurmuştu.

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