Jerome Powell: Aralıkta varlık alımlarının azaltılmasını tartışacağız

Powell, konunun Aralık toplantısında tartışılmasını beklediğini belirterek, “Bu noktada, ekonomi çok güçlü ve enflasyonist baskılar daha yüksek ve bu nedenle bence varlık alımlarımızı azaltmayı düşünmek uygun olur... belki birkaç ay daha erken” dedi. Önümüzdeki toplantıda bunu tartışacağımızı umuyorum” diye konuştu.

Fed, 120 milyar dolarlık varlık alım programını kasım ayı içinde aylık 15 milyar dolar azaltma kararı almıştı. Ancak yüksek enflasyonla mücadele için Fed yetkilileri destekleri daha hızlı çekmeyi değerlendiriyor.