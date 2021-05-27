Joe Biden, 2022 için 6 trilyon dolarlık harcama bütçesi sunacak

The New York Times'ın haberine göre Biden, ABD'yi daha rekabetçi hale getirmek amacıyla cuma günü 6 trilyon dolarlık bütçe teklifinde bulunacak. Altyapı, eğitim ve sağlık gibi alanlara yönelik yatırımları içeren bütçe teklifinin, federal harcamaları 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkaracağı belirtildi.

Toplam harcamaların 2031'e kadar 8,2 trilyon dolara yükselmesinin beklendiğine işaret edilen haberde, bütçe teklifindeki artışın, Biden'ın 2 aşamadan oluşan ekonomi planından kaynaklandığı aktarıldı.

Haberde, Biden'ın şirketler ve yüksek gelirli bireylere yönelik vergileri artırarak yatırımları finanse etme planının bütçe açıklarını 2030'larda azaltmaya başlayacağı ifade edildi.