Joe Biden: Bize 22 milyon işsize mal olan çöküşten çıkıyoruz

Biden, Beyaz Saray'da açıklanan nisan ayı istihdam raporuna ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı, Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı asker yığınakla ilgili "Bu durum benim Putin ile görüşme isteğimi etkilemiyor. Biliyorsunuz Rusya bazı askerlerini çekmeye başladı. Şu anda bölgede asker yığınağı var ancak bir ay öncesinden daha azlar." ifadesini kullandı.

Putin'le baş başa görüşme yapılacak mı

Biden, haziran ayında Londra ve Brüksel'e yapacağı ziyaret sırasında Rusya Devlet Başkanı Vledimir Putin ile baş başa bir görüşme yapıp yapmayacağına ilişkin ise, "Görüşebileceğimize eminim. Ancak görüşmenin yeri ve zamanı henüz belli değil. Bu konuda çalışılıyor." yanıtını verdi.

İran'la nükleer görüşmeler

Biden İran'ın Viyana'da yürütülen nükleer görüşmeler konusunda ciddi olduğuna inanıp inanmadığının sorulması üzerine, "Evet buna inanıyorum ancak İran'ın ne kadar ciddi olduğu ve neleri yapmaya hazır olduğu farklı bir hikaye. Görüşmelerimiz sürüyor." ifadesini kullandı.

22 milyon kişinin işsiz kalmasına mal olan bir ekonomik çoküşten çıkıyoruz

Göreve başladığından bu yana 1 milyon 500 binden fazla yeni istihdam sağlandığını bildiren Biden, ülke tarihinde bir başkanın ilk 3 ayında sağlanan en fazla istihdam olduğunu kaydetti.

Biden, bugün açıklanan istihdam raporunun yönetimin attığı adımların ne kadar hayati olduğunu gösterdiğini belirterek, "Bize 22 milyon kişinin işsiz kalmasına mal olan bir ekonomik çöküşten çıkıyoruz." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulamaya konulan destek paketiyle artan işsizlik yardımlarının işe dönüşleri azalttığı yönündeki yorumların sorulması üzerine Biden, buna inanmadığını, ölçülebilir bir şey olmadığı yanıtını verdi.

ABD Çalışma Bakanlığının verilerine göre, ülkede tarım dışı istihdam nisanda 266 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altında kalırken, işsizlik oranı yüzde 6'dan yüzde 6,1'e tırmandı.

Piyasaları hayal kırıklığına uğratan tarım dışı istihdamın nisanda 978 bin kişi artması, işsizlik oranın ise yüzde 6'dan yüzde 5,8'e gerilemesi bekleniyordu.