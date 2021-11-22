Joe Biden: Jay, Fed başkanlığında bağımsızlığını kanıtladı

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Fed Başkanı adayını açıkladı.

COVID-19 salgınının ABD'de Büyük Buhran'dan bu yana en kötü ekonomik krizi yarattığını ve salgının neden olduğu yıkımdan tamamen kurtulmak için daha gidilecek çok yol olduğunu söyledi.

Biden, tüm ilerlemelere rağmen hala ciddi zorluklarla karşı karşıya olduklarını, fiyat artışlarının sadece ABD'nin değil tüm dünyanın problemi olduğunu, tedarik zinciri kısıtlarının fiyat artışlarına neden olduğunu belirtti.

Hiçbir kurumun söz konusu zorlukların üstesinden gelmede Fed'den daha önemli bir rol üstlenemeyeceğine dikkati çeken Biden, maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini dengelemenin Fed'in işi olduğunu kaydetti.

"Doğru kişi olduğuna inanıyorum"

Biden, "Bu hedeflere ulaşmak için sabır, beceri ve bağımsızlık gerekir. Bu yüzden bugün Jerome Powell'ı Fed başkanlığına ikinci dönem için aday gösteriyorum. Fed Başkan Yardımcısı olarak da Lael Brainard'ı aday gösteriyorum." dedi.

Powell'ın istikrarlı ve kararlı liderliğinin piyasaları istikrara kavuşturmaya ve ABD ekonomisini sağlam bir toparlanma sürecine sokmaya yardımcı olduğunu vurgulayan Biden, Powell'ın enflasyon tehdidini ele almada ve maksimum istihdam hedefini sağlamada "doğru kişi" olduğuna inandığını kaydetti.

Biden, Powell'ın iklim değişikliğinin ABD finansal sistemi ve ekonomisi üzerinde oluşturduğu riskleri ele alma ve azaltma çabalarını hızlandırmanın de en büyük önceliği olacağını belirttiğini aktardı.

Cumhuriyetçi selefinin seçimiyken Powell'ı neden yeniden aday gösterdiğinin, neden bir Demokratı seçmediğinin sorulacağına işaret eden Biden, "Fed'de istikrar ve bağımsızlığa ihtiyacımız var. Jay, Fed başkanlığında değer verdiğim bağımsızlığı kanıtladı. Son yönetimde benzeri görülmeyen siyasi müdahalelere karşı durdu ve bunu yaparken bu kurumun bütünlüğünü ve güvenilirliğini başarıyla korudu." diye konuştu.

Araçlarımızı yüksek enflasyonu önlemek için kullanacağız

Fed Başkanı Jerome Powell da bankanın başkanlığına ikinci dönem de aday gösterilmesinin ardından yaptığı açıklamada, Senato tarafından onaylanması halinde Kongre'nin Fed'e verdiği sorumlulukları yerine getirmek için elinden gelen her şeyi yapacağına söz verdi.

Salgının ani ve sancılı bir durgunluk getirdiğini belirten Powell, ekonominin yeniden normalleşmesini sağlayan güçlü politika eylemleri ve aşılarla birlikte Amerikan ekonomisinin dayanıklılığının güçlü bir toparlanma için zemin hazırladığını ifade etti.

Powell, ekonominin son yılların en hızlı büyümesini gösterdiğine işaret ederek, salgının devam eden etkileriyle ekonominin benzeri görülmemiş şekilde yeniden normalleşmesinin arz ve talep dengesizliklerine, darboğazlara ve enflasyon patlamasına yol açtığını aktardı.

Yüksek enflasyonun aileleri etkilediğinin farkında olduklarını belirten Powell, "Araçlarımızı hem ekonomiyi hem de güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek ve yüksek enflasyonun yerleşmesini önlemek için kullanacağız." dedi.

Powell, finansal sistemin esnekliğini ve istikrarını korumanın, iklim değişikliğinin, siber saldırılardan kaynaklanan gelişen riskleri ele almanın ve tüketicileri korurken ödeme sisteminin modernizasyonunu sağlamanın diğer önemli öncelikleri arasında olduğunu kaydetti.

Çalışan Amerikalıları çabalarımın merkezine koymaya kararlıyım

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard da kritik bir zamanda bu sorumluluğun kendisine emanet edilmesinden duyduğu onuru dile getirdi.

Fed'deki çabalarının merkezine çalışan Amerikalıları koymaya kararlı olduğunu vurgulayan Brainard, bunun enflasyonu düşürmek, kapsayıcı bir ekonomiyi desteklemek, finansal piyasaların dirençli olmasını sağlamak, ekonomiyi gelecek nesiller için sürdürülebilir kılmak ve tüm Amerikalılara hizmet etmek anlamına geldiğini ifade etti.