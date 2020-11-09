Johnson: Avrupa ile bir ticaret anlaşmasına her zaman istekli oldum

09 Kasım 2020

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık arasında bir ticaret anlaşmasının yapılması gerektiğini ve bu görüşünün Brüksel tarafından da paylaşıldığını söyledi.

"Ben her zaman Avrupalı dostlarımız ve ortaklarımız ile bir ticaret anlaşması için oldukça istekli oldum" diyen Johnsohn, "Bir anlaşmanın yapılması gerekli. Yapmamız gereken işe koyulmak ve yapabiliyorsak bu anlaşmayı yapmak. AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'de de bunu söyledim ve kendisini benimle tamamen ayrnı görüşte" dedi.

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab da, AB'in balıkçılık ve adil rekabet ortamı konularında esneklik göstermesi halinde bir ticaret anlaşması yapılması konusunda iyi bir şans bulunduğunu ifade etti.