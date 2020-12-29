Johnson: Brexit sonrası ticaret anlaşması yeni bir başlangıç

Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği (AB) arasında aylardır süren zorlu müzakerelerin ardından Brexit sonrası ticaret anlaşmasına varıldı. AB ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret anlaşmasında adil rekabetin sağlanacağı belirtildi.

1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe gireceği belirtilen anlaşma için Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, sosyal medya hesabında anlaşmanın yeni bir başlangıç olacağının altını çizdi. Johnson, "Anlaşmanın resmi olarak onaylanmasını ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi ortak öncelikler üzerinde AB ile birlikte çalışmayı heyecanla bekledik. Az önce Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michael ile konuştum. Birleşik Krallık ve AB arasındaki anlaşmanın egemen eşitler arasındaki ilişkimiz için yeni bir başlangıç noktası olduğunu memnuniyetle karşıladım" ifadelerini kullandı.

Perşembe günü Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brexit sonrası ticari anlaşmasının ardından anlaşmanın her iki taraf için "adil ve dengeli" olduğunu belirterek, Birleşik Krallık'ın AB’nin güvenilir bir ortağı olmaya devam edeceğini ifade etmişti.