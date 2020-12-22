Johnson ile von der Leyen 2 telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Politico'nun konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen dün telefonda, Brexit sonrası ticaret müzakerelerinde balıkçılık konusunda yaşanan görüş ayrılıklarını değerlendirdiler.

Bloomberg'un verdiği habere göre ise Avrupa Birliği tarafı Birleşik Krallık'ın dünkü müzakerelerde balıkçılık konusunda yaptığı teklifi bugün reddetti.

Birleşik Krallık, kendi sularında Avrupa Birliği'nden balıkçılar tarafından tutulabileceklerin değerinin 2021'den itibaren yüzde 35 azaltılmasını istedi.

AB kaynaklarına göre, Avrupa Birliği tarafı yüzde 35 indirimi kabul etmedi, ancak yüzde 25 oranında azaltımı kabul etmeye istekli olduğunu sinyallerini verdi.

Avrupa Birliği'nin Brexit baş müzakerecisi Michel Barnier, ticaret anlaşması müzakerelerinde gelinen nokta konusunda bugün Türkiye saati ile 18.00'de AB üyesi ülkelerin Brüksel'deki daimi temsilcilerini bilgilendirecek.