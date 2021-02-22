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JP Morgan ABD'de teşvik beklentisini 1,7 trilyon dolara yükseltti

JP Morgan, ABD'nin açıklayacağı teşvik boyutunun 1,7 trilyon dolar olacağını öngördü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD Merkezli yatırım bankası JP Morgan, ABD'nin yeni yönetiminin atacağı teşvik adımına ilişkin  beklentisini 900 milyar dolardan 1,7 trilyon dolara çıkardı. Kuruluş,  teşvik paketinin Mart ayında kabul edilmesini bekliyor.

Raporda ABD ekonomisi için 2021 4. çeyrek yıllık büyüme tahmini  yüzde 6,4 olarak belirtildi. Gelecek yıl için büyüme beklentisi ise  yüzde 2,8 oldu.

Değerlendirmeye göre, ABD'de işsizlik oranının 2022 yılının ikinci  çeyreğinde yüzde 4 ile tam istihdam seviyesine geleceği öngörülüyor.
FED'in enflasyon hedefinin temeli olan çekirdek PCE yükselişi de 2022 son çeyrek için yüzde 2,0 tahmin edildi. O dönemde enflasyon  görünümüne ilişkin risklerin dengeli olacağı belirtildi.