JP Morgan, Çin için büyüme tahminlerini düşürdü

Çin'in konut sektöründe uzun süreden bu yana devam eden zayıflığa ve COVID-salgınında artan vaka sayıları karşısında alınan sıkı tedbirlere işaret eden JP Morgan, 2022 yılı için GSYH büyüme tahminini yüzde 3,2'den yüzde 3,0'a indirdi.

Banka, 2023 yılı için GSYH büyüme tahminini de yüzde 5,1'den yüzde 4,6'ya çekti.

JP Morgan, temel varsayımlarında Çin'in sıfır-COVID politikasında gelecek baharda uzaklaşacağını öngördüklerini de vurguladı.