JP Morgan dolarda yükseliş beklentisini korudu

ABD'li yatırım bankası JP Morgan tarafından hazırlanan raporda, dolarda ABD tahvil faizlerinde yaşanan gerileme ile uyumlu olarak yaşanan düşüşün yukarı yönlü trend içinde trendin tersine hareket olduğu ancak bunun geçici olmasının beklendiği kaydedildi.

Değerlendirmede ABD'de açıklanan verilerin güçlü gelmeye devam ettiğinin altı çizildi. Fed'in Nisan ayı tutanaklarından itibaren varlık alımlarının azaltılması konusunda resmi mesajlar verebileceği öngörüldü.

JP Morgan, dolar için aralarında Japonya, İsviçre ve İngiltere'nin de olduğu merkez bankalarının güvercin kalması beklenen ülkelerin para birimleri karşısında uzun pozisyon tavsiyesinde bulundu.