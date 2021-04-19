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JP Morgan dolarda yükseliş beklentisini korudu

Yatırım bankası JP Morgan dolarda yükseliş beklentisini korudunuğunu açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD'li yatırım bankası JP Morgan tarafından hazırlanan raporda, dolarda ABD tahvil  faizlerinde yaşanan gerileme ile uyumlu olarak yaşanan düşüşün  yukarı yönlü trend içinde trendin tersine hareket olduğu ancak  bunun geçici olmasının beklendiği kaydedildi.

Değerlendirmede ABD'de açıklanan verilerin güçlü gelmeye  devam ettiğinin altı çizildi. Fed'in Nisan ayı tutanaklarından  itibaren varlık alımlarının azaltılması konusunda resmi mesajlar  verebileceği öngörüldü.

JP Morgan, dolar için aralarında Japonya, İsviçre ve İngiltere'nin de olduğu merkez bankalarının güvercin kalması  beklenen ülkelerin para birimleri karşısında uzun pozisyon  tavsiyesinde bulundu.