JP Morgan Global PMI Bileşik Çıktı Endeksi 6 ayın düşüğüne çekildi

JP Morgan ve IHS Markit tarafından ISM ve IFPSM ile birlikte üretilen Global Satın Alma Yöneticileri(PMI) Bileşik Çıktı Endeksi ocak ayında 52,7 puandan 52,3 puana indi.

IHS Markit tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 yılının ilk ayında küresel üretim artışı ve yeni siparişlerde yavaşlama yaşandı.

Aynı ayda Global Hizmet Endeksi 51,8 puandan 51,6 puana geriledi ve 2020 yılı temmuz ayından bu yana en düşük seviyesine geldi.