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JP Morgan: İngiltere'de kriz daha yeni başladı

JP Morgan, İngiltere'de tüketicilerin karşı karşıya kaldığı yaşam maliyeti krizinin daha yeni başladığını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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JP Morgan Chase analistleri, İngiltere'de tüketicilerin karşı karşıya oldukları yaşam maliyeti krizinin daha yeni başladığını öne sürdüler.

İngiltere'de tüketicilerin ihtiyari, isteğe bağlı, harcamalarının enerji fiyatlarına cari seviyelerde sınır getirilse bile 2023'te 2019'a göre orta tek haneli oranda düşebileceğini belirten JP Morgan analistleri, "Enerji fiyatları cari seviyede dondurulmaz ise harcamalar yüzde 10 düşebilir" ifadelerini kullandılar.

Başbakan Truss liderliğindeki hükümetin yeni destek tedbirleri açıklamalarının beklendiğine işaret eden JP Morgan analistleri, bu desteklerin anlamlı olabileceğini, ancak bunun daha hızlı faiz artırımı riskini de beraberinde getirebileceğinin bilincinde olduklarını ifade ettiler. Analistler, bu adımların resesyon risklerini ortadan kaldırmayacağını, öteleyeceğini de belirttiler.

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