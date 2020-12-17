JP Morgan temel metaller için yükseliş çağrısını kapattı

JP Morgan çeyreklik metal görünüm raporunda, ABD teşvik paketi umudunun süren ivmesi nedeniyle fiyatların daha da ilerleyebileceğini ancak Çin kredi döngüsünü beklenenden daha önce zirve yaptığını belirtti.

Raporda "Analizimiz, 2021 boyunca yavaşlayan Çin kredi döngüsü, muhtemelen dünyanın geri kalanında devam eden toparlanmaya ağırlık yapacak temel metal fiyatlarının düşüşe döneceğini gösteriyor" denildi.

Banka 2021'in ilk çeyreğinde bakır fiyatlarının ton başına 7.700 dolardan dördüncü çeyrekte ortalama ton başına 6.500 dolara düşmesini bekliyor. Diğer temel metallerde de aynı yörüngenin izlenmesini öngörüyor.