JP Morgan'dan Avrupa için 'ılımlı resesyon' tahmini

Goldman Sachs'ın ardından JP Morgan da Euro Bölgesi için ılımlı resesyon tahmininde bulundu. JP Morgan, ECB'den faiz artırımı beklentilerini de düşürdü.

Ortaya çıkmaya başlayan doğal gaz krizine ve İtalya'daki siyasi kargaşaya işaret ederek 2022'nin son çeyreğinde ve 2023 ilk çeyrekte Euro Bölgesi'nde GSYH'nın daralacağını tahmin eden JP Morgan, Euro Bölgesi'nde GSYH büyüme oranının cari çeyrekte yüzde 0,5'e gerileyeceğini öngördü.

ECB'nin yıl sonuna kadar 75 baz puan faiz artırımı yapacağı yönündeki beklentisini 50 baz puan olarak revize eden JP Morgan, Eylül'de 25 baz puan ve Ekim'de 25 baz puan olmak üzere iki artırım beklediğini vurguladı. Aralık ayında 25 baz puanlık bir artırım daha olacağı beklentisinden ise vazgeçti.