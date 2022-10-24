JP Morgan'dan faiz artırımlarına destek

JP Morgan Chase Yönetim Kurulu Başkanı Daniel Pinto, Fed'in faiz artırımlarını yavaşlatması veya durdurulması çağrılarının öne çıkmaya başladığı ortamda faiz artırımlarına destek verdi.

CNBC'ye konuşan Pinto, "Enflasyonu yeniden kutunun içine sokmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer bu bir süre için hafif şekilde derin bir resesyona neden olacak ise, bu bizim ödememiz gereken bedeldir" dedi.

59 yaşında olan ve çocukluğu enfyasyonın sıklıkla kontrolden çıktığı Arjantin'de geçen Pinto, "Gıda ürünleri ve diğer malların fiyatları saat başı artardı. İşçiler maaş çeklerini ABD dolarına çevirmekte gecikirler ise yüzde 20 kayba uğrayabilirlerdi" diye konuştu.

"Fed çok şahin" söylemlerine katılmadığını ifade eden Pinto, "Fed, enflasyonun ekonomide kök salmasına imkan veremez. Gevşek para politikasına erken bir dönüş, 1970'ler, 1980'lerdeki hataların tekralanması riski ortaya çıkarır" dedi.