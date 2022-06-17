JP Morgan'dan İngiltere için resesyon tahmini

JP Morgan, İngiltere'nin dış şoklara karşı kırılganlığından kaynaklı olarak enflasyonun yükselmesinin gelecek bir veya iki yılda resesyona girmesinin giderek artan bir olasılık olduğunu bildirdi.

JP Morgan ekonomistleri yaptıkları değerlendirmede, "Eğer Fed'in eylemleri ABD'de büyümeyi keskin şekilde yavaşlatır veya resesyona yol açar ise bu İngiltere'ye de sıçrar ve yurt içi finansal şartlarda sıkılaşma ile bir araya geldiğinde büyük olasılıkla bir resesyon üretir" ifadelerini kullandılar.

İngiltere ekonomisinde kısa vadenin de ötesinde dış şoklara yüksek kırılganlık gördüklerini belirten JP Morgan, gelecek bir veya iki yılda resesyon olasılığının arttığını gördüklerini vurguladı.

JP Morgan, BOE'nin faizi yüzde 3'e kadar çıkarması halinde resesyonun daha olası hale geleceğini de belirtti.