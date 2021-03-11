JP Morgan’dan kripto para bağlantılı hisseler için yeni yatırım aracı
JP Morgan, kripto para bağlantılı hisseleri kapsayan yatırım aracı oluşturdu.
Foreks
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ABD'li yatırım bankası JP Morgan, yapılandırılmış yatırım aracı ile kripto para bağlantılı 11 hisseye yatırım yapılabileceğini duyurdu. Araç, doğrudan kripto işlemleri gerçekleştirmeyecek.
Yatırım aracının yatırım yapacağı şirketler arasında Microstrategy, Square, Riot Blockchain, Nvidia, Paypal Holdings ve Advanced Micro Devices da yer aldı.