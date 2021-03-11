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  3. JP Morgan’dan kripto para bağlantılı hisseler için yeni yatırım aracı
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JP Morgan’dan kripto para bağlantılı hisseler için yeni yatırım aracı

JP Morgan, kripto para bağlantılı hisseleri kapsayan yatırım aracı oluşturdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD'li yatırım bankası JP Morgan, yapılandırılmış yatırım aracı  ile kripto para bağlantılı 11 hisseye yatırım yapılabileceğini duyurdu. Araç, doğrudan  kripto işlemleri gerçekleştirmeyecek.

Yatırım aracının yatırım yapacağı şirketler arasında Microstrategy, Square, Riot Blockchain, Nvidia, Paypal Holdings ve Advanced Micro Devices da yer aldı.