JP Morgan'dan Omicron için 'fırsat' değerlendirmesi

JP Morgan stratejistleri, COVID-19'un yeni varyantı Omicron'un ekonomiye etkisini değerlendirdi.

JP Morgan Baş Stratejisti Marko Kolanovic ile Bram Kaplan tarafından hazırlanan raporda, pandeminin sonunun ufukta göründüğüne dair sinyal alınabileceği belirtildi.

Kolanovic, COVID-19'un yeni varyantı Omicron'un piyasalarda yarattığı kargaşanın pozisyon almak için bir şans olduğunu belirtti.

Raporda, Omicron varyantının daha bulaşıcı ve az öldürücü olduğuna yönelik gelen raporlara ilişkin olarak "Bu risk piyasaları için pozitif bir işaret olabilir, çünkü pandeminin sonunun ufukta göründüğünün sinyali olabilir" denildi.

Raporda "Omicron getiri eğrisinde bir dikleşmenin ateşleyicisi, büyümeden değere, COVID ve karantina-kapatmadan fayda sağlayanlarda yeniden açılmadan fayda sağlayacaklar ve emtialarda pozisyon almaya bir notasyon için fırsat olabilir. Biz son satışı emtialar ve yeniden açılmadan fayda sağlayacaklardan dipten alım için, yüksek getirili tahvillerden pozisyon almak için bir fırsat olarak görüyoruz" ifadelerine yer verildi.