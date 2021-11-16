JP Morgan’dan Tesla’ya 162 milyon dolarlık dava

JPMorgan, Elon Musk’ın 2018 yılında şirketi satın alarak borsadan çıkaracağı yolundaki tehdidini içeren tweeti ile ortaya çıkan belirsizliğin ardından, Tesla Inc.’ye kullanım fiyatının üzerinde vadesi dolan varantlar için 162 milyon dolarlık ödeme yapması talebiyle dava açtı.

Banka, 7 Ağustos 2018 tarihli tweetin kullanım fiyatında ayarlamaya olanak tanıyan önemli miktarda bir kurumsal işleme neden olduğunu ve bankanın bu fiyatı duyurudan önceki aynı adil piyasa değerini sürdürmek için düşürdüğünü iddia ediyor.

Tesla satın alarak borsadan çıkarma anlaşmasını söz konusu yılın 24 Ağustos tarihinde vaz geçmiş ve JPMorgan hisse fiyatındaki artışı yansıtmak için kullanım fiyatında tekrar ayarlamaya gitmişti.