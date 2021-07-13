JP Morgan'ın ikinci çeyrek karı yüzde 155 arttı

ABD'nin en büyük bankası JP Morgan’ın gelirleri ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 31,4 milyar dolar olurken net kârı ise yüzde 154,9 artışla 11,9 milyar dolara çıktı.

Geçen yılın aynı döneminde net kâr 4,7 milyar dolar seviyesindeydi. Bankanın genel alım satım geliri, geçen yıla göre yüzde 44 düşen tahvil alım satımındaki zayıflıktan zarar görerek yüzde 28 düşüşle 8.1 milyar dolara geriledi.

Bankanın hisse başına geliri, 30 Haziran'da sona eren çeyrekte, geçen yılın aynı çeyreğindeki hisse başına 1.38 dolardan, 3.78 dolara yükseldi. Analistler, hisse başına ortalama 3,21 dolar kazanç bekliyorlardı. Bununla birlikte, bankanın toplam geliri yüzde 7 azalarak 31,4 milyar dolara geriledi.

JPMorgan CEO’u Jamie Dimon, "Bu çeyrekte, önemli bir rezerv serbest bırakmasından bir kez daha faydalandık " dedi.