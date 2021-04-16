JPMorgan, ABD yaptırımları ardından Rus tahvillerini endekslerinden çıkaracak
JPMorgan, ABD'nin yaptırım uyguladığı Rus tahvillerini endekslerinden çıkarmayı değerlendiriyor.
Yatırım bankası JPMorgan, ABD'nin Rus devlet borçlanma kağıtlarına getirdiği yeni yaptırımlar sonrasında Rus tahvillerinin aralarında gelişmekte olan piyasa yerel para cinsinden tahvil endeksi GBI-EM'in de olduğu endekslerden çıkarılabileceğini bildirdi.
Gelişmekte olan piyasa yerel para cinsinden tahvilleri için global gösterge olan GBI-EM endeksinde Rusya'nın payı şu anda yüzde 7,1. Bu oran bir yıl önce yüzde 8,9 seviyesindeydi. Kırım'ın ilhakı nedeniyle yaptırımların uygulanmaya başlandığı 2014 öncesinde ise bu oran yüzde
10 seviyesindeydi.
GBI-EM endekslerinde 22 Rus tahvili yer alıyor. EMBI endekslerinde ise 11 Rus tahvili var.