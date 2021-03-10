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JPMorgan dijital cüzdan uygulamasını ay sonunda kapatacak

JPMorgan Chase, dijital cüzdan uygulamasını ay sonunda kapatacağını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Uluslararası yatırım bankası JPMorgan Chase, dijital cüzdan uygulaması Chase Pay'i mart ayı sonunda kapatacağını  duyurdu.

JPMorgan Chase’den yapılan açıklamada, Chase Pay 31 Mart itibariyle tüm ticari uygulamalardan ve internet sitelerinden kaldırılacak. Ancak müşteriler Chase kartlarını alışveriş sitelerine, uygulamalara ve PayPal hesaplarına  ekleyebilecekler.

Banka, Chase Pay'i 2015 yılına uygulamaya koymuştu ve dijital cüzdan Wall Mart, Shell ve Starbucks'ta kullanılabiliyordu.