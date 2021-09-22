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JPMorgan: Fed hızlı adımlar atmak zorunda kalabilir

JPMorgan CEO'su Dimon, ABD'de enflasyon artışı sürerse Fed hızlı adımlar atmak durumunda kalabileceğini öngördü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon yatırımcıları Fed'in gelecek yıl  halen sert adımlar atmak durumunda kalabileceği konusunda uyardı.

Dimon, ABD'de enflasyonun gelecek aylarda da yüksek seyretmeye  devam etmesi durumunda Fed'in hızlı adımlar atmak durumunda  kalabileceğini söyledi.

Dimon, "Eğer enflasyon çok yüksek olursa Fed daha geleneksel  tedbirler almak durumunda kalabilir. Bunlar arasında frenleri  sıkmak ve likidite çekmek yer alabilir. Bu durumda güçlü reaksiyon  görülebilir" ifadelerini kullandı.

CEO, "Fed her zaman proaktif olamaz, bazen de reaktif olması  gerekebilir" şeklinde konuştu.

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