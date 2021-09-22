JPMorgan: Fed hızlı adımlar atmak zorunda kalabilir

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon yatırımcıları Fed'in gelecek yıl halen sert adımlar atmak durumunda kalabileceği konusunda uyardı.

Dimon, ABD'de enflasyonun gelecek aylarda da yüksek seyretmeye devam etmesi durumunda Fed'in hızlı adımlar atmak durumunda kalabileceğini söyledi.

Dimon, "Eğer enflasyon çok yüksek olursa Fed daha geleneksel tedbirler almak durumunda kalabilir. Bunlar arasında frenleri sıkmak ve likidite çekmek yer alabilir. Bu durumda güçlü reaksiyon görülebilir" ifadelerini kullandı.

CEO, "Fed her zaman proaktif olamaz, bazen de reaktif olması gerekebilir" şeklinde konuştu.