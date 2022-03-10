JPMorgan Rusya'dan çıkıyor

Goldman Sachs'ın ardından JPMorgan da Rusya'daki operasyonlarına son verme kararını açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada, JPMorgan'ın dünya genelinde hükümetlerin direktiflerine uygun olarak aktif şekilde Rusya'daki işlerini sonlandırdığı ve ülkede yeni bir iş arayışında olmadığı belirtildi.

Mevcut faaliyetlerin sınırlandırıldığına işaret edilen açıklamada, ayrıca firmanın insani yardım çabalarını desteklemek için toplam 5 milyon dolarlık taahhütte bulunduğu anımsatıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından bu ülkeden çıkacağını duyuran ilk Wall Street bankası Goldman Sachs olmuştu.