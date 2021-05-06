JPMorgan’dan enflasyon şoku uyarısı

JPMorgan Chase & Co. Küresel Piyasalar Başstratejisti Marko Kolanovic, kariyerlerinin büyük bir kısmında deflasyonel trendlerden kazanç sağlamış fon yöneticilerini, portföylerini “enflasyon şoku” riskine karşı hazırlaması konusunda uyardı.

Bloomberg’de yer alan habere göre Kolanovic bankanın dün yayınladığı raporda “Bugünün fon yöneticileri kariyerleri boyunca tahvil getirilerinde, emtia fiyatlarında, hisselerde veya enflasyonda kaydadeğer bir artış deneyimlemediler” diyor.

Kolanovic’e göre geçtiğimiz on yıllarda portföy dağılımlarında hepsi enflasyonla negatif korelasyonu olan büyüme, ESG ve düşük volatilite tarzlarına yönelim, birçok portföyü kırılgan hale getirdi.

“Kasım ayından bu yana aşılama kampanyaları ve hükümet teşvikleriyle ralli yapan enflasyona bağlı yatırım araçları - tahvil getirileri, döngüsel hisseler, küçük şirket hisseleri - son haftalarda hız kesti” diyen Kolanovic, bu gelişmenin hem trendin nasıl devam edeceğine dair tartışmaları alevlendirdiğini belirterek müşterileri küresel ekonominin yeniden açılmasıyla başlayan yeni rejime uyum sağlamaya çağırdı.

Kolanovic, halen yüksek düzeyde olan işsizlik ve uzun yıllardır düşük seyirde olan enflasyonun desteğiyle merkez bankalarının geçici olarak yüksek enflasyonu tolere edebileceğini belirtti. Asıl önemli olan Kolanovic’e göre varlık yöneticilerinin daha kalıcı bir enflasyon ihtimalinin arttığına ilişkin kaydadeğer bir portföy değişikliği yapıp yapmayacakları.

Yatırımcıların düşük volatilite stratejilerinden değer hisselerine doğru kaymaya ve enflasyon riskini emtia ile hedge etmeye zorlanacağını tahmin eden Kolanovic, bu trendin yılın ikinci yarısında sürmesini bekliyor.

JPMorgan verilerine göre profesyonel yatırımcılar henüz reflasyon trade’ini tam olarak kabul etmedi ve geçiş tamamlanmadı. Hem bilgisayar temelli kararlar alan trader’lar hem de hedge fonlar hala tarihi ortalamalarının altında seyreden hisselerde kalmaya devam ediyor.

Kolanovic’in tahminlerine göre “Portföy yöneticileri muhtemelen bu riski almayacak ve portföylerinde değişikliğe gidecek”.