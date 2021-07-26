Kahve fiyatları altı yılın zirvesini gördü

Dünyanın en büyük kahve üretiminin gerçekleştiği Brezilya'da yaşanan şiddetli don olaylarıyla birlikte genç kahve ağaçlarını kaybetme ve mahsullerin uzun yıllar zarar göreceği endişesiyle kahve fiyatları altı yılın en yüksek seviyesini gördü.

Bloomberg'in haberine göre, Brezilya'nın başlıca Arabica kahve bölgelerini kasıp kavuran şiddetli don olayları üreticileri korkutuyor.

Don olaylarından en çok 4 yaş altı kahve ağaçlarının etkileneceği belirtiliyor.

Arabica-kahve vadeli işlemleri, don olaylarının ardından son 1 haftada yüzde 25 yükseldi.

Öte yandan kahve fiyatlarında, ocak ayından bu yana yüzde 52'lik bir artış yaşandı.