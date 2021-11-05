Kaisa işleme kapatıldı, Çinli inşaatçıların kayıpları arttı

Çin inşaat ve gayrimenkul şirketleri hisselerindeki düşüş, Kaisa Group Holdings Ltd ve şirketin üç biriminin hisselerinin işleme kapatılması sonrası daha da arttı.

Kaisa ve grup şirketleri hisselerinin işleme kapatılması, şirketin varlık yönetim biriminin bir borcunun son ödeme tarihini kaçırdığını açıklamasından bir gün sonra gerçekleşti.

Shenzen merkezli inşaat şirketi Kaisa, ödemesi geciken menkul kıymeti garantilemiş olduğunu belirterek kredi notunun düşürülmesi ve sıkıntı içindeki gayrimenkul piyasası nedeniyle daha önce görülmemiş bir likidite kriziyle karşı karşıya kaldığını açıkladı.

Kaisa'daki sorunlar, Çin gayrimenkul sektöründeli gittikçe genişleyen bir likidite krizine dair endişeler devam ederken geldi. Son haftalarda, Çinli bazı inşaat ve gayrimenkul şirketlerinin dolar cinsi tahvilleri temerrüte düşerken, sektör şirketlerinin hisse ve tahvillerinde büyük ölçekli satışlar görüldü.

Piyasa değeri 1 milyar dolar olan şirketin Hong Kong borsasında işlem gören hisseleri, dün %15'in üzerinde gerileyerek tüm zamanların en düşük seviyesini gördü.

Hong Kong erken işlemlerde, gayrimenkul piyasasını takip eden bir alt endeks %2'nin üzerinde gerilerken son iki haftada kaydettiği kayıplar %20'ye yaklaştı.

CGS-CIMB Securities'de Çin araştırma birimi yöneticisi Raymond Cheng, "Kaisa ikinci bir Evergrande olabilir" diyerek şirketteki sorunlar nedeniyle sektörün likidite krizi hakkındaki endişelerin arttığını ekledi.