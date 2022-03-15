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Kamerun’da pirinç, mısır, darı ve sorgum ihracatı yasaklandı

Kamerun’da Ticaret Bakanlığı, pirinç, mısır, darı ve sorgum ürünlerine ihracat yasağı getirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Ticaret Bakanı Luc Magloire Atangana Mbarga'nın bölge valiliklerine hububat ihracatına dair alınan yeni kararları ilettiği belirtilen açıklamada, yerel piyasadaki fiyat artışları ve tedarik sorunu gerekçe gösterilerek, pirinç, mısır, darı ve sorgum ürünlerine ihracat yasağı getirildiği belirtildi.

Kamerun’un kuzeyinde üretilen hububat genellikle komşu ülkelere ihraç ediliyordu.

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