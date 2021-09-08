Kanada Merkez Bankası, faizi sabit tuttu

Kanada Merkez Bankası(BOC), referans faiz oranında değişikliğe gitmedi.

BOC'un Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamaya göre, faiz oranı yüzde 0,25'e olarak kaldı. Piyasaların beklentisi de faizin değişmeyeceği yönündeydi.

BOC en son 2020 yılı Mart ayında faizi 50 baz puan indirmişti. Banka son 12 toplantıda faiz i değişikliğine gitmedi.

BOC'un enflasyon hedefi yüzde 1-3 aralığında bulunuyor.

Kanada Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada finansal koşulların halen çok olumlu olduğu da belirtildi.