Kaplan: Tahvil alımını azaltmayı konuşmalıyız

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, ABD ekonomisinin beklediğinden daha hızlı iyileştiğine işaret ederek, politika desteğinin azaltılmasının konuşulmaya başlanmasını istediğini söyledi.

Bard College Ekonomi Enstitüsü'nde konuşan Kaplan, "Fed'in tahvil alımlarını azaltması ekonomi için çok daha sağlıklı olacak." dedi.

Aşılamanın beklediğinden hızlı ilerlediğini ve daha fazla mali yardım yapıldığını belirten Kaplan, tahvil alımının aralarında konut piyasasının da olduğu piyasalarda "aşırılıklar ve dengesizlikler"oluşturabileceğini de vurguladı.

Dallas Fed Başkanı, ABD'de yıl sonunda işsizliğin yüzde 4'ün altına gerileyebileceğini belirtirken, yıl sonunda enflasyonu yüzde 2,25 öngördü. Kaplan, 2021 yılı büyümesini ise yüzde 6,5 olarak tahmin etti.