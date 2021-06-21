Katar sıvılaştırılmış doğalgaz üretimini yüzde 40 artırmayı hedefliyor

Katar Emiri Temim, Amerikan Bloomberg Ajansının iş birliğinde, devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra çeşitli ülkelerden uzmanların katılımıyla düzenlenen "1. Katar Ekonomi Forumu"nun açılış oturumunda konuştu.

Şeyh Temim, bir sonraki aşamaya hazırlık olarak Kuzey Sahası'ndaki gaz projesini genişletmeye devam ederek, dengeli bir ekonomi politikası benimsemeye istekli olduklarını ifade etti. "Projeyle 2026 yılına kadar sıvılaştırılmış doğalgaz üretimini yüzde 40 artırmayı hedefliyoruz." diyen Şeyh Temim, bu artışın, gelecek nesiller adına yatırımları büyütmek için kullanılacağını aktardı.

Katar, halihazırda yılda 77 milyon ton olan sıvılaştırılmış gaz üretimini 2026'ya kadar 110 milyon tona çıkarmayı hedefliyor.

Katar'ın kuzeydoğu kıyılarında 1971'de keşfedilen Kuzey Sahası rezervlerinin, dünyanın keşfedilen gaz rezervlerinin yüzde 10'una eşdeğer 900 trilyon kübik fit olduğu tahmin ediliyor.