Katar’dan Rolls-Royce SMR’a 85 milyon sterlinlik yatırım

Rolls-Royce Group, Katar Yatırım Otoritesi (Qatar Investment Authority- QIA) ile yaptığı anlaşma kapsamında Katar Devleti'nin ulusal varlık fonundan Rolls-Royce SMR şirketine 85 milyon sterlinlik yatırım yapılacağını duyurdu.

Söz konusu anlaşmayla, Rolls-Royce SMR şirketinin hissedarları olan Rolls-Royce Group, BNF Resources UK Ltd ve Exelon Generation Ltd'ye katılacak olan Katar Yatırım Otoritesi, öz kaynaktan yüzde 10 pay alacak.

1 tane Rolls-Royce SMR, 1 milyon eve güç sağlayabilecek

Rolls-Royce SMR şirketi küçük modüler reaktörler teknolojisi sayesinde düşük karbonlu nükleer enerjinin daha ekonomik bir şekilde daha geniş kitlelere ulaştırılmasını hedefliyor. Bir tane Rolls-Royce SMR küçük nükleer santrali geleneksel bir nükleer santralin onda biri kadar yer tutarken yaklaşık 1 milyon eve güç sağlayabilecek.

490 milyon sterlinlik ticari öz sermaye ve Birleşik Krallık Araştırma ve İnovasyon (UK Research and Innovation - UKRI) hibe fonu ile finanse edilen Rolls-Royce SMR şirketi, küçük modüler reaktörlerin geliştirilmesi, Birleşik Krallık hükümetinin 10 maddelik yeşil sanayi planının da temel bir bileşeni olarak sayılıyor.

“Gelecek nesillere uzun vadeli değer sağlamayı sürdüreceğiz”

Konuya ilişkin Rolls-Royce Group’tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Qatar Investment Authority CEO’su Mansoor bin Ebrahim Al-Mahmoud, enerjideki dönüşümü desteklemeye ve düşük karbonlu elektrik üretimi için geliştirilen teknolojileri finanse etmeye devam edeceklerini kaydetti. Al-Mahmoud, “Sorumlu ve sürdürülebilir yatırımlar yoluyla gelecek nesillere uzun vadeli değer sağlamayı sürdüreceğiz.” dedi.

Rolls-Royce Group CEO’su Warren East ise, Qatar Investment Authority'nin Rolls-Royce SMR şirketine yaptığı yatırımla Katar ile ilişkilerini daha da güçlendirmelerinden son derece memnun olduklarını dile getirerek, “Bu yatırımla, Rolls-Royce SMR'ın kurulması için ihtiyaç duyduğumuz sermayeye ulaşmış olduk. Şirketimizin üzerinde çalıştığı teknolojiyle başarıya ulaşacağımıza hiç şüphemiz yok” dedi.

“İnsanların evlerine daha ucuz ve temiz enerji getirecek”

Birleşik Krallık Ticaret ve Enerji Bakanı Kwasi Kwarteng de konuyla ilgili şunları söyledi: “Küçük Modüler Reaktörler”in geliştirilmesine yönelik 210 milyon sterlinlik kamu yatırımını takiben Katar Yatırım Otoritesi’nin ve diğer yatırımcıların katkısı, nükleer enerji alanındaki yeniliklerde, Birleşik Krallık'ın küresel liderliğine verilen açık bir güvenoyu niteliğini taşıyor. Bu aynı zamanda, yurt içinde üretilen, uygun fiyatlı temiz enerji dağıtımı planımız için büyük bir adım anlamına geliyor. Birleşik Krallık bu projenin başarıya ulaşmasıyla daha fazla enerji bağımsızlığı elde ederken, yüksek vasıflı iş imkânları sunacak ve insanların evlerine daha ucuz, daha temiz enerji getirecek.”



COP26 Zirvesi’nin geçen ay sona ermesinin ardından Net Sıfır'a ulaşma ve pandemiden çıkarken daha çevreci bir yapı oluşturma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Yatırım Bakanı Lord Grimstone, söz konusu yatırımın rolünün bu anlamda çok önemli olduğunu vurguladı. Grimstone, “Küçük modüler reaktörler gibi yenilikçi yeşil teknolojilere yapılan yatırımlar hem binlerce yüksek vasıflı iş imkânı yaratacak hem de iklim değişikliği üzerindeki etkimizi sona erdirme hedefimize katkı sunacak.” ifadelerini kullandı.