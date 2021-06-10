Kazakistan ve Katar arasında ekonomik ilişkiler güçlendirilecek

Al-Thani, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edildi. Tokayev, iki ülkenin müşterek menfaat alanlarında ilişkileri güçlendirmek için önemli fırsatlar bulunduğunu ifade etti.

Al-Thani de Kazakistan ile ekonomik alanda iş birliğini güçlendirmek için sağlam bir temel oluşturmak istediklerini söyledi. Bunun yanı COVID-19'a karşı yerli aşı QazVak'ı geliştirmelerinden dolayı Kazak lidere Katar Emiri'nin tebriklerini ileten Al-Thani, bu konuda her türlü desteği sağlamaya niyetli olduklarını kaydetti.

Ziyaret çerçevesinde Kazak mevkidaşı Muhtar Tileuberdi ile de ikili ve heyetler arası görüşmede bir araya gelen Al-Thani, tarım, madencilik, ulaştırma, lojistik, finans ve bankacılık alanlarında müşterek projeleri ele aldı.

Görüşmelerin ardından Katar Kalkınma Fonu tarafından Kazakistan'ın Almatı bölgesinde yer alan Ötegen Batır köyünde perinatal merkezinin inşa edilmesine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.