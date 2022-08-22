Kıbrıs açıklarında doğal gaz keşfedildi

Fransız enerji devi TotalEnergies ile İtalyan enerji şirketi Eni'nin oluşturdukları ortaklık Güney Kıbrıs'ın Blok 6 offshore sahasında açtıkları Cronos-1 kuyusunda ciddi doğal gaz rezervi bulduklarını duyurdular.

Cronos-1 kuyusu Güney Kıbrıs'ın 160 km güneybatısında yer alıyor.

Doğal gaz rezervi keşfini TotalEnergies'in petrol ve gaz aramalarından sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Kevin McLachlan duyurdu.

TotalEnergies ile Eni, Blok 6'da yeni bir sondaj kuyusu açarak rezervin kesin büyüklüğünü ve bu sahanın geliştirilmesi için en iyi yöntemi belirlemeye çalışacak.

TotalEnergies ile Eni, Blok 6'da yüzde 50-50 ortaklar. TotalEnergies'in Blok 11'de yüzde 50, Blok 7'de yüzde 50, Blok 2'de yüzde 20, Blok 3'te yüzde 30, Blok 8'de yüzde 40 ve Blok 9'da yüzde 20 payı bulunuyor.