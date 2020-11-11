Knot: Bütçe desteğini artırmak gerekebilir

11 Kasım 2020

ECB Yönetim Konseyi'nin muhafazakar isimlerinden biri olan ve geçmişte parasal teşvik paketlerini eleştiren Knot, dün yaptığı açıklamada,ECB'nin ekonominin fırtınaya dayanmasına yardım için borçlanma maliyelerini düşük tutması, ancak hükümetlerin de bu krize verilen yanıta liderlik etmeleri gerektiğini ifade etti.

Knot, "Para politikasının ekonomik görünüm desteklemek için yapabileceği en iyi şey, pandeminin yol açtığı sıkılaşma etkisin ortadan kaldırmaya devam etmek" diye konuştu.

"Mali politika öncülük etmeli" ifadelerini de kullanan Knot, "Parasal otoriteler COVID-19 krizinde herhangi bir tırmanma ile başa çıkmaya yardım için harekete geçmeye hazırlar, ancak bunu ötesinde para politikasının yapabileceklerinin sınırları var" dedi.