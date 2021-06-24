Kok kömürü fiyatları, 6 haftanın zirvesini gördü
Çin'de kok kömürü vadeli fiyatları, arz endişeleri nedeniyle son 6 haftanın en yüksek seviyesini gördü.
Çin'de kok vadeli fiyatları arz endişeleri nedeniyle neredeyse yüzde 4 yükselerek son 6 haftanın en yüksek seviyesini gördü.
Çelik üretiminde kullanılan malzeme fiyatları Çin'in güvenlik denetimlerini sıkılaştırması ve çevreyi koruma önlemlerinin de üretimi düşürmesi ile yükselişe geçti.
Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan kok vadeli kontratı gün içinde 2,836 yuan seviyesini gördükten sonra yüzde 2 artıda 2,787 yuan seviyesinden işlem görüyor.
Eylül teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı yüzde 1 yükselerek 1,166 yuandan işlem gördü. Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik fiyatları yüzde 1 yükselerek 4,948 yuan seviyesinden işlem gördü.
Sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo fiyatları yüzde 0.4 yükselerek 5,160 yuana yükseldi. Ağustos vadeli paslanmaz çelik fiyatları ise yüzde 0.2 artarak 16,420 yuan seviyesine yükseldi.