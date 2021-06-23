Kok kömüründe yükseliş yüzde 5'i aştı
Çin'de kok kömürü fiyatları, bazı madenlerdeki üretimlerin durdurulmasının ardından yaşanan arz endişeleriyle yüzde 5'in üzerinde artış kaydetti.
Çin'de kok kömürü vadeli fiyatları, yetkililerin bazı madenlerde güvenlik nedeniyle üretimi durdurmasının ardından arz endişeleriyle yüzde 5'ten fazla yükseldi.
Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan Eylül teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı yüzde 5.4 yükselerek 2,044 yuandan (315.43 dolar) işlem gördü.
Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik fiyatları yüzde 2.1 yükselerek 4,967 yuan seviyesinden işlem gördü.
Sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo fiyatları yüzde 1.9 yükselerek 5,215 yuana yükseldi. Ağustos vadeli paslanmaz çelik fiyatları ise yüzde 2.1 artarak 16,435 yuan seviyesine yükseldi.