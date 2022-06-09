Konteyner endeksinde düşüş 15. haftaya ulaştı

Denizcilik danışmanlık Şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya konteyner endeksi 9 Haziran ile sona eren bir haftalık dönemde yüzde 0,6 düşüş gösterdi. Böylece endeks üst üste 15'inci haftasında da geriledi.

Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, Dünya Konteyner Endeksi söz konusu dönemde 40’lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 7 bin 578,65 dolar olarak belirlendi. Endeks geçen hafta 7 bin 625,56 dolar seviyesinde bulunuyordu.

Endeksin geçen yılın aynı ayına göre artışı geçen haftaki yüzde 18'den yüzde 13'e indi.

Yıl başından bu yana ortalama fiyatlama 8 bin 569 dolar olurken, 5 yıllık ortalama olan 3 bin 423 doların 5 bin 146 dolar daha üzerinde belirlendi.