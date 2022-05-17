Kremlin'den AB'ye uyarı: Tam bir hırsızlık olur

Kremlin, G7 üyelerinin ve Avrupa Birliği'nin Rusya'nın dondurulan varlıklarına Ukrayna'nın kullanımı için el koymaları durumunda bunun "tam bir hırsızlık" olacağını söyledi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya'nın dondurulan varlıklarına Ukrayna adına el konulması durumunda buna uygun şekilde bir yanıt verilmesinin gerekeceği de vurgulandı.

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner bugün Alman basınında yer alan açıklamalarında Rusya'nın dondurulan varlıklarına Ukrayna'nın yeniden inşaası için kullanılmak üzere el konması fikrine siyasi olarak açık olduğunu ifade etmiş ve G7 ile AB'ni bu fikri tartışmakta olduklarını söylemişti.