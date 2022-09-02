Kremlin'den G7'ye karşı petrol hamlesi: Sınır koyan ülkeye satmayacak

G7 ülkelerinin Rus petrolüne fiyat sınırı getirme planına Kremlin'den yanıt gecikmedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, fiyat sınırlaması uygulanmasına destek verecek ülkelere petrol satışı yapmayacaklarını söyledi.

G7 yetkililerinin tavan fiyat uygulaması konusunda anlaşmaya yakın olduğu bildirilmişti.

Peskov, "Fiyat sınırı uygulamasına destek veren ülkelere petrol satışı yapmayacağız. Piyasa kurallarına göre hareket eden ülkelere petrol göndereceğiz" dedi.

Peskov ayrıca, Rus petrolüne fiyat sınırı uygulanmasının küresel petrol piyasasında ciddi istikrarsızlığa yol açacağını da savundu.

Konuşmasında 31 Ağustos'tan bu yana kapalı olan Kuzey Akım 1 boru hattına da değinen Peskov, Kuzey Akım 1'in şu anda sadece 1 türbininin çalışır durumda olduğunu, bu durumun sistemin güvenilirliğini tehlikeye soktuğunu ifade etti.

Kuzey Akım 1 boru hattının yarın saban yüzde 20 kapasite ile yeniden faaliyete geçmesi bekleniyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak da "Bu, tamamen saçma bir fikir. Çok büyük olasılıkla petrol sektörünü ve petrol piyasasını istikrarsızlaştır" ifadelerini kullandı.