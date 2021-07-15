Kripto para borsası Binance İtalya’da da yasaklandı

İtalya'nın piyasa düzenleyici kuruluşu Consob, kripto para borsası Binance'in ülkede faaliyet göstermesini durdurdu.

Consob’dan yapılan açıklamada, Binance Group şirketlerinin İtalya'da yatırım hizmetleri ve faaliyetleri sağlamaya yetkili olmadığı belirtildi ve “Mevduat sahipleri, yatırım yaptıkları web sitelerinin yetkili kişilere ait olabileceğini önceden doğrulayarak, yatırım seçimlerini tam bilinçli olarak yapmak için azami özeni göstermeye davet edilmektedir” denildi.

Consob'un hamlesi, başkanının geçen ay net bir düzenleme olmaksızın kripto para birimlerinin yayılmasının endişe kaynağı olduğunu ve piyasanın işleyişine zarar verebileceğini söylemesinin ardından geldi.

Bir Binance sözcüsü, web sitesinin İtalya dışında çalışmadığını ve Consob bildiriminin hizmetleri üzerinde doğrudan bir etkisi olmadığına işaret ederek, “Düzenleyicilerle çalışırken işbirlikçi bir yaklaşım benimsiyoruz ve uyum yükümlülüklerimizi çok ciddiye alıyoruz” dedi.

Düzenleyicilerin tüketicinin korunması ve dijital paraların kara para aklama ve diğer suç faaliyetleri için kullanılması konusunda endişe duymasıyla kripto para sektörü incelemeleri küresel ölçekte artıyor.

İngiltere'nin mali gözlemcisi geçen ay dünyanın en büyük borsalarından biri olan Binance'in Birleşik Krallık'ta faaliyet göstermesini yasaklamıştı.

Tayland, Japonya, Almanya ve ABD düzenleyicileri de platformu hedef alıyorlar.