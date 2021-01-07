Kripto para piyasa değeri 1 trilyon doları aştı

Kripto para birimleri piyasasındaki yukarı yönlü rallinin devam etmesiyle kripto para toplam piyasa değeri, ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıktı. Toplam 688 milyar 790 milyon dolar değerindeki piyasa hacmiyle piyasanın en yüksek hacimli kripto parası Bitcoin de, dün 37 bin 700 dolarla rekor tazeledikten sonra TSİ 11:20’de 36 bin 544 düzeyine döndü.

Kurumsal oyuncuların da kripto para birimi yatırımıyla ilgilenmesiyle 2020’nin sonundan beri yükselişte olan Bitcoin, 2021’in başından beri yüzde 29 ve son 12 ayda yüzde 380 yükseldi. Kripto para finansal hizmetler şirketi Babel Finance yatırım direktörü Simons Chen, Ocak ayında görülen boğa piyasasının, alternatif yatırımlar yapmaya istekli olan ve portföylerine kripto para eklemeyi düşünen varlık yöneticilerinin dikkatini çekeceğini söyledi. Chen, “Son boğa piyasasından para kazanma fırsatını kaçırmak istemeyen perakende yatırımcıları da yarışa katıldı,” dedi.

Öte yandan, Rosenberg Research ekonomisti ve stratejisti David Rosenberg gibi Bitcoin eleştirmenleri, Bitcoin’in balon olduğunu öne sürmüştü. Rosenberg, geçen haftalarda CNBC’ye verdiği röportajda, “Bitcoin’de bu kadar kısa bir süre içinde böylesine bir parabolik hareket izlenmesi bence oldukça anormal,” demişti.