Kripto para sektöründen ABD kararına eleştiri

Financial Times'ta yer alan bir habere göre, ABD'nin dijital para birimlerini denetleme kapsamında aldığı yeni kararlar, gizlilik haklarına zarar vereceği endişelerine paralel olarak eleştirilerle karşı karşıya kaldı.

Yasadışı kripto para birimi işlemlerini ortadan kaldırmak amacıyla ABD Hazine'si tarafından planlanan yeni bir kural, kripto para birimi piyasalarındaki artışa gölge düşmesinden endişe eden sektörden güçlü bir muhalefet ile karşılaştı. Söz konusu karar, saklama kuruluşu ve borsaların, finansal kurumların dışında tutulan kripto para birimi hesaplarını içeren büyük işlemler hakkında tanımlayıcı bilgileri toplamasını ve raporlamasını gerektirecek.

ABD Hazinesi'nin bir birimi olan Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), kuralın ulusal güvenliği koruyacağını ve suçu önleyeceğini söyledi. Öte yandan 7 binin üzerinde kripto para birimi grubu ve savunucusu, gizlilik haklarıyla ilgili endişeleri gerekçe göstererek Hazineyi "gece yarısı kural koymakla" suçladı.

Kripto para borsası Coinbase ve en büyük yatırımcılarından biri olan Andreessen Horowitz, Hazine yetkililerine gönderdiği mektuplarda kuralın yasallığını sorguladı. Ödemeler şirketi Square'in genel müdürü Jack Dorsey de önerileri eleştirerek, ABD hükümetinin bu kararla "insanları ekonomiye tam olarak katılımın dışında bırakacaklarını" iddia etti.

Bitcoin 35 bin doların altında

Söz konusu ABD kararı, kripto para birimleri piyasasının en güçlü birimi Bitcon’in geçen hafta 41 bin dolarla rekor düzeye ulaşmasının ardından dolardaki güçlenmeye paralel olarak değer kaybetmesinden sonra geldi. Bitcoin, 10 yıllık ABD Hazine tahvilinde getirinin yüzde 1,11’in üzerine çıkmasıyla 11 Ocak akşamı 30 bin dolara kadar düştükten sonra hafif toparlandı ve 33 bin 893 dolara yükseldi. Bitcoin’deki düşüşe paralel olarak Ethereum da yüzde 3.57 düşüşle 1.050 dolara inerken, en yüksek hacimli ilk on kripto para birimi arasında yüzde 2.84 ve yüzde 10.49 ile sırasıyla yalnızca Cardano ve Stellar değer kazandı.